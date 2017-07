Čiernohorský prezident sa pokúsil upokojiť búriacu sa opozíciu

Filip Vujanović, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 3. júla (TASR) - Čiernohorský prezident Filip Vujanovič sa dnes obrátil na vrchného žalobcu krajiny Ivicu Stankoviča so žiadosťou, aby netrval na zadržaní špičkového predstaviteľa opozičného Demokratického frontu Nebojšu Medojeviča.Muž, ktorého poslanci v Podgorici zbavili imunity pre podozrenie z prania špinavých peňazí, by podľa prezidentovho návrhu mal zostať na slobode do skončenia súdneho konania.Najvyšší predstaviteľ krajiny predtým telefonicky hovoril so stíhaným zákonodarcom, ktorý ho mal ubezpečiť, že žiadnym spôsobom nebude zasahovať do vyšetrovania a vyhovie všetkým predvolaniam prokuratúry i súdu.Vujanovič zasiahol do krízovej situácie po tom, čo sa poslanci, stranícki kolegovia Medojeviča, v reakcii na jeho zbavenie imunity zabarikádovali v priestoroch frakcie, aby zabránili jeho zadržaniu.Už v nedeľu večer podporil opozičných poslancov aj metropolita srbskej pravoslávnej cirkvi Amfilohije, ktorý označil situáciu za veľmi vážnu a vyslovil sa za jej upokojenie a hľadanie riešenia cestou dialógu.Demokratický front má v 81-člennom parlamente v Podgorici 18 z celkove 39 opozičných kresiel.