Cievna mozgová príhoda postihne u nás ročne až 17.000 pacientov

Košice 29. októbra (TASR) - Slováci nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú často neskoro. Tvrdí to prednostka Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Zuzana Gdovinová. Zároveň konštatuje, že napriek dostupnej liečbe pre neskorý príchod do nemocnice môžu lekári v akútnom štádiu liečiť len približne 15 percent pacientov, čo má za následok oveľa častejšie trvalé následky.zdôrazňuje Gdovinová, podľa ktorej je Svetový deň cievnych mozgových príhod, pripadajúci na nedeľu 29. októbra, dobrou príležitosťou na pripomenutie tejto problematiky širokej verejnosti.V snahe dostať pacientov do nemocnice včas, vypracovala Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR nové Odborné usmernenie pre liečbu CMP, ktorého pracovná verzia bola prezentovaná na nedávnom 45. slovenskom a českom cerebrovaskulárnom kongrese a VII. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou v Košiciach.poznamenáva Gdovinová.