Cigaretový dym obsahuje viac ako 7000 chemických látok a zlúčenín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Užívanie tabaku je podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR výrazným rizikovým faktorom viacerých zhubných nádorov a úmrtí. Cigaretový dym obsahuje viac ako 7000 chemických látok a zlúčením, z ktorých veľké množstvo sa považuje za dokázané karcinogény. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa bez tabaku.upozornil vedúci Odboru podpory zdravia ÚVZ SR Robert Ochaba.Nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku s podielom 25,9 percenta. Najčastejšou príčinou úmrtí u mužov bol zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc (21,2 percenta). U žien išlo v tomto prípade o tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí (10,9 percenta), a to po zhubnom nádore prsníka (17,1 percenta) a zhubnom nádore hrubého čreva a konečníka (13,8 percenta).Slovensko sa nezaraďuje k európskym krajinám s najväčším počtom fajčiarov, ukázali to nedávne výsledky Eurobarometra. Najväčší počet fajčiarov hlási Grécko (42 percent), Bulharsko (39 percent) a Maďarsko (38 percent), najnižší počet Švédsko (16 percent) a Fínsko (21 percent). Slovenská a Česká republika (obe 26 percent) sú pod priemerom EÚ (29 percent). Slováci však vedú v inej oblasti prieskumu, ktorá sa týkala abstinencie od cigariet. Až 80 percent opýtaných Slovákov uviedlo, že na myšlienku skoncovania s cigaretami ich naviedla rodina, partneri či priatelia. Ich rozhodnutie však ovplyvňuje aj cena tabaku a takisto obmedzenia súvisiace s fajčením na verejných miestach.dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas. ÚVZ SR informoval, že pomôcť ľuďom v závislosti od fajčenia môže v špecializovaných poradniach, ktoré sa nachádzajú vo všetkých krajoch alebo v základných poradniach zdravia pri 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave od 8.00 do 14.00 h v poradni zdravia viaceré aktivity. Medzi ne patrí napríklad meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. Fajčiarom poskytnú aj poradenstvo pri odvykaní od fajčenia.