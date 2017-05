Cigaretu si denne zapália i deti zo ZŠ, vzorom sú pre ne rodičia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Denne fajčia i niektoré slovenské deti na základných školách. Mnohé sa pritom rozhodnú okúsiť cigaretu aj podľa vzoru svojich rodičov, nielen rovesníkov, upozorňujú odborníci.Dieťaťu preto podľa nich treba ísť vzorom už v útlom veku a "nepriťahovať jeho pozornosť k nebezpečnému zlozvyku". Cigaretu si denne zapáli takmer 10 percent slovenských žiakov základných škôl, ukázal posledný prieskum - z roku 2012. Na strednej škole siahne po cigarete takmer 24 percent študentov.povedal dnes na tlačovej konferencii Štefan Laššán, generálny riaditeľ sekcie zdravia na ministerstve zdravotníctva. Cigarety lákajú do istého veku skôr dievčatá ako chlapcov, vysvetlil pneumológ Daniel Paulovič. Týka sa to najmä obdobia do 18. až 19. roku života.Dospelých fajčiarov na Slovensku ubúda, je ich asi 21 percent, ukázal európsky prieskum z roku 2014.povedal Laššán. Na následky fajčenia zomiera na Slovensku ročne asi 11.000 ľudí. Aktívny fajčiar si môže privodiť choroby srdca, impotenciu či rakovinu pľúc. Prestať s fajčením pomôžu na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.Zdravie ničí aj pasívne fajčenie. Fajčiari by si preto nemali zapáliť cigaretu v blízkosti detí a nefajčiarov.povedal onkológ Peter Beržinec. Nefajčiar žijúci s fajčiarom môže mať podľa neho i o 30 percent vyššie riziko karcinómu pľúc. Tento typ rakoviny zväčša diagnostikujú u starších pacientov, vo veku 50 až 60 rokov. Na toto ochorenie začína trpieť čoraz viac žien, na Slovensku ho má tisíce ľudí.povedal Beržinec. Karcinóm pľúc nebolí, pretože pľúca nemajú nervové zásobenie citlivosťou. Začne sa prejavovať až vtedy, ak prerastie do citlivejších miest, a to už môže byť pokročilejšie štádium. Dôležité sú preto preventívne prehliadky.Pacienti by mali spozornieť pri pocitoch dýchavičnosti, zastretom hlase, vykašliavaní krvi, úbytku na váhe, opakujúcich sa zápaloch priedušiek či bolestiach na hrudníku, chrbte a pažiach.