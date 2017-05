Cíger: Mal som chuť odísť už pred MS, dva roky som zažíval katastrofu

Na snímke tréner Zdeno Cíger. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kolín 16. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Zdeno Cíger nemá do budúcna podporu zväzu a vyjadrenia prezidenta SZĽH Martina Kohúta vníma ako podraz. Slováci dosiahli na MS v Kolíne najhoršie umiestnenie od postupu do A-kategórie, kormidelník národného tímu to pripisuje viacerým faktorom.Rozlúčka s 81. majstrovstvami sveta napokon nebola trpká, Slováci boli Švédom dôstojným súperom.uviedol po zápase Cíger, ktorý dal počas duelu po prvý raz šancu v bránke Jaroslavovi Janusovi:Janus čakal na svoju príležitosť už skôr, najmä po oznámení, že Ján Laco má zdravotný problém.dodal Cíger.Komplexné hodnotenie reprezentačného trénera príde na rad až po návrate na Slovensko, Cíger nechcel šiť horúcou ihlou.Cíger mal už dlhší čas nutkanie odísť z postu hlavného trénera, napokon si to však rozmyslel.vyjadril sa tréner k vyjadreniu prezidenta SZĽH Martina Kohúta, ktorý povedal, že Cígera so Švehlom už nepodporí.hneval sa Cíger.Štyridsaťsedemročný tréner sa v prvom roku vo svojej funkcii musel vyrovnať s bojkotom hráčov. Tentokrát hovorí o sabotovaní.Za neštandardnú považuje aj komunikáciu s Martinom Kohútom, ktorý bol pár dní aj v dejisku MS.Realizačný tím bol nespokojný so škrtmi, ktoré prišli už počas prípravy.uviedol Cíger.Napriek neúspechu na šampionáte však tréner vidí pozitíva.vyjadril sa na adresu nováčikov a dodal:Budúcnosť Cígera na striedačke je v tejto chvíli neistá. Jednu istotu však má.uzavrel Zdeno Cíger.