Cíger privítal v príprave na MS už i Miklíka, Surový pozvánku odmietol

Michel Miklík a brankár Ján Laco, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Káder SR pred prípravnými zápasmi proti Nórsku:



Brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR)

Obrancovia: Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.), Dominik Graňák (Rögle BK/Švéd.), Lukáš Kozák (MHC Martin), Peter Trška (Kometa Brno, ČR), Adam Jánošík (Liberec), pridá sa v najbližších dňoch: Michal Sersen (Banská Bystrica)

Útočníci: Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger (HC Plzeň), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (Liberec, ČR), Radoslav Macík (HK Nitra), pridajú sa v najbližších dňoch: Tomáš Zigo, Tomáš Matoušek, Pavol Skalický (všetci Banská Bystrica)



Realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér)

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti v pondelok odštartovali predposledný týždeň záverečnej prípravy na májové majstrovstvá sveta už aj s krídelníkom Michelom Miklíkom a finalistami zo slovenskej a českej extraligy. Zverencov trénera Zdena Cígera v závere týždňa preverí v generálke pred odchodom do Kolína nad Rýnom dvojzápas s nórskym výberom v Hamare.Okrem Miklíka sa k tímu pripojili aj českí majstri z Komety Brno Marcel Haščák a Peter Trška, vicemajstri Mário Bližňák a Adam Jánošík z Liberca a slovenský vicemajster z Nitry Radoslav Macík. V najbližších dňoch káder posilnia extraligoví majstri z Banskej Bystrice - obranca Michal Sersen a útočníci Tomáš Zigo, Tomáš Matoušek a Pavol Skalický. Realizačný tím mal veľký záujem aj o bystrického kapitána Tomáš Surového, no ten sa ospravedlnil z dôvodu únavy a zdravotných problémov.povedal Cíger.V hre sú stále ešte posily zo zámorskej NHL. V noci na pondelok sa s klubovou sezónou rozlúčili Zdeno Chára z Bostonu Bruins a Martin Marinčin z Toronta Maple Leafs. K dispozícii by mohol byť aj útočník Tomáš Jurčo z Detroitu. Trojica by sa mala k prípadnej účasti vyjadriť v pondelok večer.uviedol Cíger.Krátko pred šampionátom je otázny stav Libora Hudáčka, ktorý po nešťastnom náraze hlavou na mantinel v piatkovom prípravnom zápase v Bratislave s Fínskom (3:2) skončil v nemocnici. Našťastie sa vyhol otrasu mozgu a vážnejším zraneniam.povedal tréner.Slováci odohrajú záverečné dva duely prípravy pred MS v Nórsku. Prvý je na programe v piatok 28. apríla o 19.00 h v Hamare, druhý o deň neskôr o 18.00 h v tom istom meste.