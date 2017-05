Cíger zúžil káder, na zraze nervozita, L. Hudáček pripravený ísť na MS

Na snímke vľavo slovenský hokejista Libor Hudáček. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Káder SR na utorkovom reprezentačnom zraze v Bratislave:



brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR)

obrancovia: Michal Sersen (Slovan Bratislava Rus./KHL), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Eduard Šedivý (HC Košice), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Lukáš Kozák (MHC Martin), Adam Jánošík (Bíli Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (Kometa Brno, ČR)

útočníci: Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Marcel Haščák (HC Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Pavol Skalický (Slovan Bratislava, Rus./KHL), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Tomáš Zigo (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL), Tomáš Matoušek (HC'05 Banská Bystrica)



realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. Milan Petro (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér)

Bratislava 2. mája (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Zdenovi Cígerovi sa na záverečnom zraze pred odchodom na MS hlásilo 28 hráčov z pôvodného 35-členného širšieho kádra. S mužstvom sa už ďalej nepripravovali brankár Patrik Rybár, obranca Ján Brejčák a útočníci Michael Vandas, Miroslav Preisinger, Radoslav Macík a Marek Hovorka. Na zraze chýbal aj zadák Ivan Švarný, ktorý pre chorobu vynechal aj dvojzápas Euro Hockey Challenge v Nórsku a bral antibiotiká.Väčšina z hráčov na zraze žila v napätí, do poslednej chvíle totiž nevedeli, či v stredu ráno odletia s mužstvom do Kolína nad Rýnom. Cíger plánoval oznámiť konečnú nomináciu na šampionát až po utorkovom večernom tréningu. Rozhodnutie oddialil, keďže ešte zvažoval niektoré mená. V záverečných prípravných stretnutiach s Nórskom mu niekoľkí hráči v dobrom slova zmysle zamotali hlavu a najmä potreboval vedieť, aký je zdravotný stav Švarného a Libora Hudáčka. Štart útočníka švédskeho Örebrö na MS bol po po škaredom páde hlavou na mantinel v súboji s Fínskom (3:2) otázny, no zo zranenia sa už podľa vlastných slov zotavil.povedal L. Hudáček.Tréner s ním bol v telefonickom spojení, až v utorok sa ale obaja osobne stretli a prebrali aktuálny zdravotný stav. Tréner v príprave staval Hudáčeka na post centra prvého útoku, napriek tomu nevníma, že by mal garantované miesto v nominácii.dodal.Slováci odohrali v záverečnej príprave osem stretnutí, z ktorých päť vyhrali a v troch ťahali za kratší koniec. Zdolali Dánov aj Nórov v oboch zápasoch, získali aj cenný skalp Fínov. V seriáli Euro Hockey Challenge obsadili štvrté miesto.Do dejiska MS pravdepodobne zoberie Cíger 25 hráčov, nie všetkých ale musí napísať hneď na šampionátovú súpisku. Reglement mu nariaďuje pred prvým zápasom na turnaji zapísať na ňu minimálne dvoch brankárov a pätnásť korčuliarov. Najviac môže uviesť na súpisku 25 hráčov, z toho troch brankárov.