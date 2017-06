Čile prejavilo záujem s spoločnú organizáciu futbalových MS 2026

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 21. júna (TASR) - Čile má záujem o organizáciu finálového turnaja futbalových majstrovstiev sveta v roku 2026, no len v kooperácii s niektorým z jeho juhoamerických susedov. Podľa informácie agentúry AP to prezentovali predstavitelia tamojšej futbalovej federácie v Moskve pred duelom majstra Južnej Ameriky s Nemeckom na Pohári konfederácií FIFA.Prezident národnej federácie Arturo Salah dokonca uviedol, že v hre by mohli byť až tri krajiny.povedal Salah. Ďalšie podrobnosti, ako napríklad nadviazanie predbežných kontaktov v tejto otázke s ďalšími krajinami, však Salah nešpecifikoval.Jeho slová vyzneli prekvapujúco v kontexte očakávania spoločnej kandidatúry na MS 2026 od Mexika, Kanady a USA. V budúcom roku sa budú konať MS v Rusku, v roku 2022 v Katare. Prezident Juhoamerickej futbalovej konfederácie Alejandro Dominguez už dávnejšie avizoval, že kontinent by rád organizoval MS v roku 2030 k 100. výročiu prvého "mundialu", ktorý sa konal v roku 1930 v Uruguaji."Dedlajn" na podanie prihlášok na organizáciu MS 2026 vyprší 11. augusta. Čile organizovalo MS v roku 1962. Československo na nich získalo strieborné medaily, keď vo finále prehralo s Brazíliou 1:3.