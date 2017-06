Čile vyzve v semifinále Portugalsko, Nemci proti Mexiku

Nemecký hráč Joshua Kimmich (vpravo) hlavičkuje vo futbalovom zápase B-skupiny Nemecko - Kamerun na Pohári konfederácií FIFA v Soči 25. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina – 3. kolo:

Nemecko - Kamerun 3:1 (0:0)

Góly: 48. Demirbay, 66. a 81. Werner - 79. Aboubakar. Rozhodoval: Roldan (Kol.), ŽK: Plattenhardt - Siani, ČK: 64. Mabouka (Kam.)



zostavy a striedania:

Nemecko: ter Stegen - Ginter, Rüdiger, Süle - Kimmich, Can, Rudy (74. Henrichs), Plattenhardt - Draxler (80. Younes), Demirbay (77. Brandt) - Werner

Kamerun: Ondoa - Mabouka, Ngadjui, Teikeu, Fai - Zambo Anguissa, Djoum (58. Ngamaleu), Siani - Bassogog (82. Toko), Aboubakar, Moukandjo (70. Guihoata)

Čile remizovalo s Austráliou 1:1

Austrálsky hráč James Troisi (hore) skóruje cez čilského brankára Claudia Andresa Brava Muňoza vo futbalovom zápase B-skupiny Čile -Austrália na Pohári konfederácií FIFA v Moskve 25. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina - 3. kolo:

Čile - Austrália 1:1 (0:1)

Gól: 67. M. Rodriguez - 42. Troisi, ŽK: Vidal, Hernandez - Luongo, Troisi, Cahill, Behich, Rozhodoval: Rocchi (Tal.), 33.369 divákov.



zostavy a striedania:



Čile: Bravo – Isla, Diaz Huincales, Jara, Mena – Aránguiz (46. Hernandez), Silva, Arturo Vidal – Fuenzalida (46. M. Rodriguez), Vargas (82. Diaz), Alexis Sanchez

Austrália: Ryan – Milligan, Sainsbury (72. Wright), McGowan – R. Kruse, Irvine, Luongo, Behich - Cahill (57. Leckie), Troisi – Jurič (62. Maclaren)



Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Nemecko 3 2 1 0 7:4 7*

2. Čile 3 1 2 0 4:2 5*

3. Austrália 3 0 2 1 4:5 2

4. Kamerun 3 0 1 2 2:6 1

(* - postup do semifinále)

Moskva 25. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka postúpili do semifinále Pohára konfederácií FIFA z prvej priečky B-skupiny. V nedeľu si v Soči poradili s Kamerunom 3:1 zásluhou dvoch gólov Tima Wernera a jedného Kerema Demirbaya. Druhým postupujúcim zo skupiny je Čile po remíze s Austráliou 1:1.Nemci sa v boji o finále stretnú vo štvrtok 29. júna v Soči s druhým tímom A-skupiny Mexikom. Druhú dvojicu tvoria Portugalsko a Čile. Kouč Joachim Löw dosiahol proti Kamerunu jubilejné 100. víťazstvo na nemeckej lavičke v 150. zápase (bilancia 100-27-23). Kamerunčania dohrávali od 64. minúty duel bez vylúčeného Ernesta Mabouku z MŠK Žilina.Lepší vstup do zápasu mali Kamerunčania a ich aktivita priniesla už v 10. minúte šancu pre Aboubakara, jeho tečovaná strela však ter Stegena neprekvapila. Ten istý hráč o sedem minút neskôr trafil iba blokujúceho Süleho a až potom sa dostali k slovu aj Nemci. Technický pokus Cana išiel v 22. minúte tesne vedľa a o chvíľku neskôr hlavičkoval Kimmich vo veľkej šanci z piatich metrov tiež mimo bránky. Na konci prvej časti ešte ter Stegen vytesnil nebezpečné zakončenie Anguissu. Favorit sa gólu dočkal hneď po zmene strán, keď Draxler elegantnou pätičkou vrátil loptu Demirbayovi a ten utešenou strelou spoza šestnástky otvoril skóre - 1:0. Ďalšia rana pre Kamerun prišla v 64. minúte, po avíze videorozhodu musel ihrisko opustiť vylúčený Mabouka za faul na koleno Cana. Vzápätí presilovku využil Werner premiérovým reprezentačným gólom na 2:0. Afričania ešte v 79. minúte zásluhou Aboubakara skorigovali, no Werner odmietol pripustiť drámu a svojim druhým zásahom uzavrel skóre na 3:1 pre Nemecko.Futbalisti Čile remizovali v ich záverečnom stretnutí B-skupiny Pohára konfederácií FIFA 2017 s Austráliou 1:1 a z druhého miesta v tabuľke si zabezpečili postup do semifinále. Ich súperom v boji o finále bude v stredu 28. júna o 20.00 h v Kazani reprezentácia Portugalska.V zápase prehrávali Čiľania od 42. minúty po presnom zásahu Jamesa Troisiho, ale po prestávke sa za zverencov trénera Juana Antonia Pizziho presadil v 67. minúte Martin Rodriguez.Futbalisti Austrálie vstúpili do stretnutia aktívnejšie, ale k prvej veľkej šanci sa dostal súper. V ôsmej minúte mal nádejný pokus Vidal, ale Ryan jeho strelu reflexívne vyrazil. Čile malo viac možností na otvorenie streleckého účtu zápasu, v 28. minúte padol v pokutovom území Vargas, ale v hre sa pokračovalo. Austrálčania postupne zvyšovali obrátky a tesne pred prestávkou sa dočkali prvého gólu. Bravo zle odkopol od bránky, hostia sa dostali do prečíslenia a Troisi lobom namieril do siete. Druhý presný zásah mohol pridať Sainsbury, ale minul zo vzdialenosti niekoľkých metrov.Po prestávke boli Čiľania podľa očakávania aktívnejším tímom, ale výborná defenzíva Austrálie ich nepustila k žiadnej výraznejšej šanci. Hostia naproti tomu začali čoraz viac hroziť, pokusy Troisiho aj Krusea však neskončili gólovo. Ich tlak schladil v 66. minúte čilský "žolík" Rodriguez. Jeho spoluhráči udržali loptu v okolí austrálskej bránky, Rodriguez sa dostal vo "vápne" k lopte a Ryana dokázal prestreliť. Čile sa mohlo o tri minúty dostať aj do vedenia, ale hlavička Vargasa tesne minula bránku. V ďalšom priebehu si už juhoamerický šampión ustrážil postup medzi najlepšiu štvorku.