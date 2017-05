Čiliak s titulom i výročnými cenami, no bez MS: Nie som urazený

Na snímke slovenský brankár v službách Komety Brno Marek Čiliak. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 4. mája (TASR) - Získal majstrovský titul, vyhlásili ho za najlepšieho hráča play off i najlepšieho brankára sezóny, no Marek Čiliak z Komety Brno napriek tomu pozvánku do slovenskej reprezentácie a prípravy na hokejové MS nedostal. Vystúpenie svojich krajanov v Kolíne nad Rýnom tak bude sledovať iba v televízii, no na realizačný tím národného tímu urazený nie je.Tréner Zdeno Cíger ho po zisku titulu nepovolal, stavil na trojicu Július Hudáček, Ján Laco a Jaroslav Janus, ktorá predvádzala veľmi dobré výkony v kluboch i reprezentácii.uviedol Čiliak v rozhovore pre portál hokej.cz.Dvadsaťsedemročný odchovanec HKM Zvolen si tak na svoju premiéru na MS bude musieť aspoň rok počkať. "Veľmi veľa ľudí okolo hokeja, ale aj známych, sa ma na to pýtalo. Nejaké dôvody viem, ale nechcem to veľmi rozoberať. Dotknutý určite nie som. Nie som typ, ktorý sa uráža. Užijem si voľno a začnem sa už pripravovať na ďalšiu sezónu. Budem chalanov sledovať, fandím im. Mám rád sadnúť si doma k televízii a pozerať na hokej. Síce ma možno bude chvíľu mrzieť, že som ešte mohol byť na ľade, ale inak budem určite fandiť. Dosť chalanov tam poznám," povedal Čiliak, ktorým má vo výbere klubových spoluhráčov z Brna obrancu Petra Tršku a útočníka Marcela Haščáka. Na MS je aj Michel Miklík, ktorý odohral v úvode sezóny za Brno šesť zápasov.Čiliak sa vyjadril aj k množstvu ospravedlneniek.Najlepší brankár sezóny v ČR nemal najideálnejšiu základnú časť, keďže ho trápili zdravotné problémy, no v play off naplno zažiaril. V 14 zápasoch mal vynikajúci priemer 1,42 gólov na zápas a až 94,59-percentnú úspešnosť zákrokov, v oboch prípadoch bol najlepší spomedzi ligových brankárov. Aj vďaka tomu získal výročné ceny.dodal pre hokej.cz.