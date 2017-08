Čilič a Querrey skompletizovali základné zostavy Laver Cupu

Chorvát Marin Čilič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tím Európa:



Rafael Nadal (2-Šp.)

Roger Federer (3-Švaj.)

Marin Čilič (6-Chor.)

Dominic Thiem (7-Rak.)

voľná karta

voľná karta



kapitán: Björn Borg (Švéd.)



Tím Svet:



Miloš Raonič (10-Kan.)

Jack Sock (17-USA)

John Isner (19-USA)

Sam Querrey (20-USA)

voľná karta

voľná karta



kapitán: John McEnroe (USA)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 9. augusta (TASR) - Chorvátsky tenista Marin Čilič a Američan Sam Querrey skompletizovali základné zostavy Laver Cupu, ktorý sa uskutoční v pražskej O2 aréne od 22. do 24. septembra. Čilič bude hrať v európskom tíme po boku Rafaela Nadala, Rogera Federera a Dominica Thiema, Querrey sa predstaví vo svetovom tíme spoločne s Milošom Raoničom, Jackom Sockom a Johnom Isnerom.Kapitáni Björn Borg (Európa), resp. John McEnroe (Svet) oznámia po skončení grandslamového US Open držiteľov dvoch voľných kariet v oboch výberoch.vyhlásil Čilič na oficiálnej stránke podujatia, ktoré vzniklo na počesť bývalého skvelého austrálskeho tenistu Roda Lavera. Konať by sa malo každý september s výnimkou olympijských rokov.Európsky výber má rebríčkovo vyššie postavených hráčov vrátane troch grandslamových šampiónov.povedal Švéd Borg.varoval jeho americký náprotivok McEnroe.