Čilič zdolal Tiafoea, Európa sa na Laver Cupe ujala vedenia

Laver Cup:

Marin Čilič (Chor.) - Frances Tiafoe (USA) 7:6 (3), 7:6 (0)

Praha 22. septembra (TASR) - V úvodnom súboji premiérového ročníka tenisového Laver Cupu zvíťazil Chorvát Marin Čilič nad Američanom Francesom Tiafoem po dvoch tajbrejkoch 7:6 (3), 7:6 (0) a jeho zásluhou sa Európa dostala do vedenia.V druhej piatkovej dvojhre sa v pražskej 02 aréne stretnú Rakúšan Dominic Thiem a Američan John Isner. Večerný program sa začne od 19.00 h zápasom mladých nádejí, v ktorom proti sebe nastúpia Nemec Alexander Zverev a Kanaďan Denis Shapovalov. Ťahákom prvého dňa hviezdami nabitého podujatia bude štvorhra, v ktorej domáci Tomáš Berdych spoločne so Španielom Rafaelom Nadalom nastúpia proti austrálsko-americkému páru Nick Kyrgios, Jack Sock.Kapitán tímu Európy je Švéd Björn Borg, výber sveta vedie Američan John McEnroe. Zápasy v piatok sa počítajú za jeden bod, v sobotu za dva, v nedeľu za tri. K celkovému prvenstvu na Laver Cupe je potrebné získať trinásť bodov, za stavu 12:12 by sa hrala rozhodujúca štvorhra.