Čilský biskup sa ospravedlnil, že včas nepreskúmal prípad zneužívania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Santiago 20. mája (TASR) - Jeden z čilských biskupov sa v sobotu ospravedlnil za to, že včas nepreskúmal hlásený prípad sexuálneho zneužívania vo svojej diecéze. Informuje o tom agentúra AP.Vyjadrenia biskupa Alejandra Goica prišli deň po tom, čo všetci biskupi v tento juhoamerickej krajine ponúkli svoju rezignáciu v súvislosti so škandálom okolo zneužívania maloletých kňazmi a kvôli podozreniam, že tieto činy kryli. O ich osude má rozhodnúť samotný pápež František, ktorý predtým uviedol, že prejavili závažnú nedbanlivosť pri ochrane detí pred pedofilnými kňazmi.povedal biskup Goic v súvislosti s reportážou televízie T13 o kňazovi Luisovi Rubiovi. Rubio sa v reportáži priznáva, že poslal svoje nahé fotografie na falošný profil maloletého na sociálnej sieti Facebook. Tento profil bol založený so zámerom prichytiť ho pri čine, píše AP.Elisa Fernandezová, ktorá pracovala na ministerstve pre mládež v Paredones, pre televíziu T13 povedala, že opakovane informovala biskupa Goica o zneužívaniach, ten však stále požadoval dôkazy.Pápež František zvolal čilských biskupov do Ríma, aby sa oboznámili so závermi vizitácie arcibiskupa Charlesa Sciclunu, ktorá sa týkala prípadov pohlavného zneužívania maloletých kňazmi. Spoločne s pápežom mali potom biskupi hľadať "cestu k nastoleniu jednoty a spravodlivosti v čilskej cirkvi po prípadoch zneužívania, ktoré pobúrili verejnosť a cirkevné spoločenstvá v Čile.