Čína by do roku 2020 mala mať 30.000 km vysokorýchlostných železníc

Peking 29. decembra (TASR) - Čína má v pláne rozšíriť do roku 2020 sieť svojich vysokorýchlostných železničných tratí na 30.000 kilometrov. Ide o súčasť investícií do verejnej infraštruktúry s cieľom podporiť hospodársky rast krajiny, uviedol dnes na tlačovej konferencii námestník čínskeho ministra dopravy Jang Jü-tung.Podľa Jü-tunga v súčasnosti spájajú vysokorýchlostné železnice 80 percent veľkých čínskych miest a ich celková dĺžka predstavovala vlani 19.000 kilometrov. Do roku 2020 chce Peking investovať do výstavby železníc 3,5 bilióna jüanov (približne 483 miliárd eur), dodal Jü-tung s tým, že cieľom vlády je okrem iného skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v krajine.Súčasťou plánu je aj obnova vysokorýchlostných železničných tratí a urýchlenie budovania tratí v menej rozvinutých oblastiach strednej a západnej Číny.V stredu otvorili v Číne novú vysokorýchlostnú železničnú trať spájajúcu finančnú metropolu Šanghaj na východe krajiny s 2252 kilometrov vzdialeným Kchun-mingom, ktorý je hlavným mestom menej rozvinutého regiónu Jün-nan ležiaceho na juhozápade Číny. Cesta medzi oboma mestami sa tak skrátila z 35 hodín na 11.