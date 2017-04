Čína diskutuje s Európskou vesmírnou agentúrou o stanici na Mesiaci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 26. apríla (TASR) - Čína vedie rozhovory s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) o spolupráci, týkajúcej sa základne s ľudskou posádkou na Mesiaci. Informáciu dnes odhalil čínskym štátnym médiám generálny riaditeľ Čínskej národnej vesmírnej agentúry Tchien Jü-lung. Ďalšie podrobnosti, čo presne bude spolupráca znamenať, neuviedol.ESA označila "Mesačnú dedinu" za prípadnú medzinárodnú štartovaciu plochu pre budúce misie na Mars.Čína zrýchlila svoj ambiciózny vesmírny program v roku 2003, keď uskutočnila svoj prvý let do vesmíru s ľudskou posádkou, teda vyše 42 rokov po tom, čo sa ako prvý dostal na obežnú dráhu Zeme sovietsky kozmonaut Jurij Gagarin.Čína tento mesiac vyslala na misiu komickú loď bez ľudskej posádky, ktorej úlohou bolo pristáť na dosiaľ neobývanej čínskej vesmírnej stanici. Krajina plánuje na budúci rok podniknúť aj prvý let k odvrátenej strane Mesiaca.