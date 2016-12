Čína do konca roka 2017 zakáže obchod so slonovinou

Predmety zo slonoviny Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 31. decembra (TASR) - Čína oznámila, že do konca roku 2017 zakáže obchodovanie so slonovinou i jej spracovávanie. Ochrancovia zvierat čínske rozhodnutie privítali ako prelomový krok v prospech prežitia predovšetkým afrických slonov.Avizovaný zákaz sa bude týkať nielen samotných sloních klov, ale aj výrobkov z nich. Čína je pritom najväčším spotrebiteľom slonoviny na svete; podľa niektorých odhadov tam smeruje až 70 percent obchodu z touto komoditou, píše BBC.Podľa piatkového oznámenia čínskej vlády sa zákaz uvedie do praxe v niekoľkých fázach v priebehu budúceho roka. Už do konca marca má ukončiť činnosť prvých niekoľko desiatok výrobných prevádzok a obchodných spoločností registrovaných Číne.Súčasne sa zintenzívni aj boj proti rozmáhajúcemu sa ilegálnemu obchodovaniu so slonovinou.komentoval krok Pekingu Svetový fond na ochranu prírody (WWF).Medzinárodný obchod so slonovinou je oficiálne zakázaný už od roku 1989. Legálne domáce trhy so slonovinovými výrobkami však naďalej existujú v mnohých krajinách sveta vrátane Číny.Za posledných sedem rokov sa počet slonov žijúcich na afrických savanách znížil zhruba o tretinu, na zhruba 352.000, čo majú na svedomí pytliaci. Veľká časť nelegálne získanej slonoviny končí práve v Číne.