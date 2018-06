Čína investuje 200 miliónov USD do tadžickej zlatej bane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dušanbe 25. júna (TASR) - Čína rozširuje svoj vplyv v ťažbe zlata v Tadžikistane. Na severe krajiny investuje 200 miliónov USD (171,7 milióna eur) do zariadenia na ťažbu a výrobu zlata, v ktorom má polovičný podiel tadžický štátny hlinikársky koncern Talco.Zariadenie má od roka 2020 vyprodukovať 1,5 tony zlata ročne a v jednom z najmenej rozvinutých regiónov Tadžikistanu zamestnať 1000 až 2000 ľudí. Nálezisko by malo obsahovať 50 ton zlata, 44 ton striebra a 184 ton ortuti. Podľa odhadov by sa tam malo nachádzať aj 265.000 ton antimónu, dôležitého pre výrobu rôznych zliatin.Tadžikistan patrí medzi najchudobnejšie z bývalých sovietskych republík, disponuje však množstvom nerastného bohatstva. Vlani tam bolo vyťažených 5,5 tony zlata, pričom globálna produkcia dosiahla 3150 ton.Čína, ktorá je najväčším producentom zlata na svete, vlastní podiely v ďalších štyroch tadžických baniach. Vláda podmienila ťažobné práva napríklad výstavbou teplárne v Dušanbe. Krajina je výrazne zadlžená a z celkového dlhu 2,9 miliardy USD až 1,2 miliardy USD predstavuje práve Čína.