Čína investuje do rozšírenia železničnej siete 485 miliárd eur

Peking 29. decembra (TASR) - Čína plánuje do konca desaťročia investovať zhruba 485 miliárd eur do rozšírenia siete vysokorýchlostnej železnice. Investícia je súčasťou plánov čínskej vlády na podporu ekonomického rastu.Ako uviedli zástupcovia čínskeho ministerstva dopravy, vysokorýchlostná železničná sieť by sa mala do roku 2020 rozšíriť na 30.000 kilometrov, pričom by mala prepojiť viac než 80 % najväčších miest v krajine. Podľa oficiálnych štatistík dosahovala vysokorýchlostná železničná sieť v minulom roku 19.000 kilometrov.Ministerstvo dopravy oznámilo, že Peking plánuje do spomínaného projektu, ktorého cieľom je skvalitnenie služieb v oblasti dopravy, naliať v prepočte okolo 504 miliárd USD (484,57 miliardy eur). Plán predpokladá rekonštrukciu diaľnic a zrýchlenie výstavby železníc s cieľom prepojiť menej rozvinuté regióny v strednej a západnej Číne.