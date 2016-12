Čína je otvorená dialógu s Vatikánom, veriaci však musia byť vlastenci

Vatikán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 28. decembra (TASR) - Čína je ochotná viesť konštruktívny dialóg s Vatikánom, podčiarkuje však dôležitosť patriotizmu národa ku svojej krajine a prispôsobenia sa katolicizmu čínskej spoločnosti. V utorok to vyhlásil vysokopostavený čínsky predstaviteľ pre náboženské záležitosti Wang Cuo-an.Čínska vláda podľa neho dúfa, že Vatikán dokáže nájsť flexibilný a pragmatický prístup, a podniknúť konkrétne kroky k vytvoreniu priaznivých podmienok na zlepšenie bilaterálnych vzťahov, informujú miestne médiá. Wang Cuo-an to vyhlásil na stretnutí zástupcov čínskej katolíckej cirkvi v Pekingu.Čína prerušila vzťahy s Vatikánom v roku 1951 po tom, ako v tejto ázijskej krajine prevzali moc komunisti. Oficiálne ateistická vláda zatvorila kostoly a niekoľko desaťročí zatvárala kňazov. Praktizovanie katolíckeho vierovyznania je povolené v Číne len v štátom určených kostoloch, ktoré nepodliehajú pápežovi.Predpokladá sa, že v krajine žije 12 miliónov katolíkov, ktorí navštevujú ilegálne svätostánky. Vládnuca komunistická strana sa dlhodobo obáva, že prostredníctvom náboženských kruhov a občianskych skupín by sa mohla v krajine šíriť opozičná sila, ktorá by bola mimo dosah pekinskej centrálnej moci.