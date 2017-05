Čína kupuje austrálskeho výrobcu kondómov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 25. mája (TASR) - Konzorcium čínskych firiem Humanwell Healthcare Group a CITIC Capital China sa dohodlo s austrálskou spoločnosťou Ansell na kúpe jej divízie kondómov za 600 miliónov USD (536,05 milióna eur).Austrálska firma ponúkla svoju najmenšiu a zároveň najstaršiu divíziu, ktorá je druhým najväčším výrobcom kondómov na svete, na predaj už vlani v auguste. Čínske konzorcium počíta s nárastom dopytu po tomto artikle v najľudnatejšej ázijskej krajine, kde sex prestáva byť tabu, a kde sa kladie stále väčší dôraz na zdravie a osvetu.Medzi značky firmy Ansell patrí aj Jissbon, ktorý Číňanom znie podobne ako James Bond. Na čínskom trhu jej konkurujú domáce značky Donless, Double Butterfly a Gobon, ale zahraničné značky majú zvyčajne v Číne lepšiu povesť po viacerých škandáloch lacných čínskych produktov.Divízia kondómov nebolapodnikania firmy Ansell a jej predaj vzhľadom na vysoké náklady na marketing dáva zmysel. Spoločnosť sa teraz plánuje sústrediť na výrobu gumárenských produktov pre priemysel a zdravotníctvo.Podľa správy Transparency Market Research z roku 2016 predaj kondómov v Číne stúpa ročne o zhruba 12 % aj po zrušení politiky jedného dieťaťa. To znamená, že tržby z ich predaja by sa mohli zvýšiť z 1,8 miliardy USD v roku 2015 na vyše 5 miliárd USD v roku 2024.Transakciu musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady a očakáva sa, že sa ju podarí uzavrieť do konca septembra.