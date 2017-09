Čína nariadila zatvorenie severokórejských podnikov na svojom území

Kantonská veža, Čína. Ilustračná snímka. Foto: www.faebook.com Foto: www.faebook.com

Peking 28. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu dnes oznámilo, že nariadilo zatvorenie väčšiny podnikov, ktoré na území Číny vlastní Severná Kórea. Peking tak Pchjongjang v súlade so sankciami uvalenými OSN za skúšky jadrových zbraní a balistických striel odstaví od prísunu zahraničného kapitálu, uviedla agentúra AP.Čína je hlavným obchodným partnerom Severnej Kórey, preto je spolupráca Pekingu s OSN rozhodujúca pre efektívnosť týchto sankcií. Hoci je Čína dlhodobým ochrancom KĽDR v oblasti diplomacie, s najnovšími sankciami súhlasila, argumentujúc rastúcim znepokojením z politiky severokórejského vodcu Kim Čong-una.Severokórejské firmy a spoločné čínsko-severokorejské podniky musia byť zatvorené do 120 dní od schválenia najnovšieho balíka sankcií Bezpečnostnej rady OSN z 11. septembra. Severokórejské spoločnosti prevádzkujú v Číne reštaurácie a iné podniky, čím zabezpečujú severokórejskej vláde prísun zahraničnej meny.Najnovšie sankcie schválené Bezpečnostnou radou OSN zakazujú členským štátom prevádzkovať spoločné podniky so Severnou Kóreou. Čína je popri Francúzsku, Rusku, Británii a USA jedným z piatich stálych členov BR OSN.Sankcie zároveň zakazujú predaj zemného plynu Severnej Kórei a nákup severokórejských textilných produktov, ktoré sú ďalším kľúčových zdrojov príjmu pre Pchjongjang. Sankcie tiež obmedzujú dodávky ropných produktov pre Kórejskú ľudovodemokratickú republiku.Čína, ktorá poskytuje KĽDR väčšinu energetických komodít, v sobotu oznámila, že ukončí dodávky zemného plynu a obmedzí prísun ropných produktov pre KĽDR. Opatrenie nadobudne platnosť 1. januára budúceho roku. Peking na základe sankcií už predtým zastavil import severokórejského uhlia, železa, olovenej rudy a plodov mora.