Čína nebude expanodvať v Juhočínskom mori. Ubezpečila o tom Filipíny

Manila 15. augusta (TASR) - Čína ubezpečila Filipíny, že nebude obsadzovať nové prvky alebo územia v Juhočínskom mori, a to v súlade s panujúcim "statusom quo", ktorý tam dohodla Manila. Povedal to filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana v čase, keď sa oba štáty usilujú o zlepšenie vzájomných vzťahov, uviedla dnes agentúra Reuters.Filipíny a Čína dosiahli "modus vivendi", alebo aj podmienky spolunažívania, ako pokračovať vo fungovaní v Juhočínskom mori, ktoré zakazujú novú okupáciu ostrovov, povedal minister Lorenzana v noci na dnes na zasadnutí Kongresu.V súčasnosti podľa neho panuje v Juhočínskom mori status quo, ktorý vyjednal minister zahraničných vecí.dodal.Lorenzana nereagoval na vyhlásenia poslancov, ktorí mu s odvolaním sa na armádne správy povedali, že päť čínskych lodí sa v sobotu doplavilo do vzdialenosti takmer päť kilometrov od filipínskeho ostrova Thitu v oblasti sporných Spratlyho ostrovov.Kongresman Gary Alejano pre Reuters povedal, že čínske rybárske člny blokovali v tejto oblasti pred dvoma dňami filipínsku prieskumnú loď.