Čína nedopustí akúkoľvek stratu svojho územia, vyhlásil Si Ťin-pching

Peking 1. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa dnes tvrdo vyjadril ohľadom suverenity a národnej bezpečnosti svojej krajiny, a to v čase, keď je Čína zapletená do teritoriálnych sporov s niekoľkými svojimi susedmi. Prezident zdôraznil, že Čína nedopustí akúkoľvek stratu svojho územia.Si Ťin-pching to vyhlásil počas takmer hodinového prejavu v Pekingu pri príležitosti 90. výročia založenia Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády, uvádza agentúra AP. V nedeľu sa prezident zúčastnil na rozsiahlej vojenskej prehliadke v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko, kde z džípu vykonal inšpekciu jednotiek.Čína vedie pohraničný spor s Indiou, s Japonskom sa prie o niekoľko ostrovov v Juhočínskom mori, a nároky si robí aj na Taiwan, ktorý stále považuje za svoju provinciu. Tejto de facto suverénnej krajine sa pritom vyhráža i vojenským útokom. Si Ťin-pching zdôraznil, že Čína si ctí mier - separatizmus ale nedopustí.Prezident v pekinskej Veľkej sále ľudu sa nezmienil o nijakom konkrétnom teritoriálnom spore.vyhlásil podľa agentúry Reuters Si Ťin-pching, ktorého slová prenášala naživo štátna televízia.Citujúc revolučného zakladateľa Čínskej ľudovej republiky Mao Ce-tunga, prezident vyhlásil:Čína neviedla vojnu už celé desaťročia a tvrdí, že iba potrebuje schopnosť brániť svoje územie. Čínska armáda je druhou najväčšou na svete.