Čína nedovolí cudzincom navštíviť cez zjazd komunistickej strany Tibet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 25. septembra (TASR) - Čínske úrady dnes potvrdili, že Tibet bude od 18. do 28. októbra uzavretý pre všetkých zahraničných návštevníkov. Stane sa tak kvôli 19. zjazdu Komunistickej strany Číny, informovala agentúra AP.Úradníčka, s ktorou AP komunikovala, uviedla, že podľa jej informácií všetky izby v tibetských hoteloch, ktoré smú ubytúvať cudzincov, rezervovala čínska vláda.AP dodala, že sa jej v súvislosti s nariadením nepodarilo kontaktovať ani tibetské regionálne centrum turistického ruchu, ani turistické strediská v samotnom hlavnom meste Lhasa.Podľa nariadenia tibetskej kancelárie pre turistický ruch (TTB) budú cudzinci musieť Tibet opustiť najneskôr 17. októbra. Vrátiť sa tam budú môcť 29. októbra.Osobám, ktoré si počas návštevy Číny naplánovali cestu do Tibetu práve v tomto období, sa odporúča kontaktovať príslušnú cestovnú kanceláriu, aby si dohodli iný výlet alebo zmenu jeho trasy.Agentúra AP dodala, že čínske úrady pomerne často uzatvárajú hranice Tibetu, pričom odtiaľ vždy musia odísť všetci cudzinci. Tento rok k takejto situácii došlo v čase od 25. februára do 1. apríla pri príležitosti osláv tibetského Nového roku.Zjazd vládnej Komunistickej strany Číny, ktorý sa koná každých päť rokov, sa začne 18. októbra v Pekingu. Na zjazde má byť vymenených päť zo siedmich členov stáleho výboru politbyra, ktorý určuje dianie v krajine. Vo výbore podľa analytikov zostanú zrejme len prezident Si Ťin-pching a premiér Li Kche-čchiang.