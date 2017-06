Čína nepočítala s Ruskom v novej Hodvábnej ceste

Krym, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júna (TASR) - V projekte novodobej Hodvábnej cesty, spájajúcej Áziu, Európu a Afriku, Čína pôvodne nepočítala s Ruskom, ktorého berie aj ako partnera, aj ako konkurenta. V rozhovore pre TASR to povedala riaditeľka Centra pre ruské, európske a ázijské štúdiá v Bruseli Theresa Fallonová.konštatovala Fallonová.Čína po roku 2010 vo veľkom investovala do krymských prístavov a skupovala obrovské plochy pôdy na Ukrajine. „vysvetlila Fallonová.V roku 2014 došlo ku konfliktu s Ruskom a Ukrajina prišla o Krym. To skrížilo čínske plány.uviedla Fallonová.Ruský prezident Vladimir Putin chcel čínskej Hodvábnej ceste konkurovať projektom Euroázijskej ekonomickej únie, no podľa Fallonovej nemal dosť peňazí, aby mohol byť pre krajiny v regióne dosť príťažlivý. Po uvalení západných sankcií sa už Rusko nemalo kam obrátiť a ostala mu len Čína ako jediná možnosť.uzavrela Fallonová.