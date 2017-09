Čína obmedzí dodávky ropy do KĽDR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 23. septembra (TASR) - Čína dnes oznámila, že sa chystá v súlade s najnovšími sankciami Bezpečnostnej rady OSN obmedziť svoje dodávky ropy do Severnej Kórey. Chce tak Pchjongjang podrobiť väčšiemu tlaku pre jeho vývoj jadrového a raketového programu.Čínske ministerstvo obchodu podľa agentúry Jonhap zároveň uviedlo, že oddnes zakáže dodávky kondenzátov a skvapalneného zemného plynu do KĽDR a zároveň dovoz severokórejského textilu.Práve textil predstavoval po niekoľkých kolách sankcií zo strany OSN pre KĽDR jeden z hlavných vývozných artiklov a tiež zahraničných zdrojov príjmu, priblížila agentúra AP.Ministerstvo obchodu podľa Jonhapu ale jasne uviedlo, že surová ropa predmetom nového zákazu nebude.Peking sa dnes zároveň rozhodol obmedziť od 1. októbra export rafinovaných ropných produktov do Severnej Kórey, a to v súlade so stropom, ktorý pre tento druh vývozu stanovila rezolúcia prijatá 11. septembra Bezpečnostnou radou OSN.Zmienené uznesenie vyžaduje, aby bol export rafinovaných ropných produktov do KĽDR obmedzený od 1. októbra do 31. decembra na maximálne 500.000 barelov, a od 1. januára na dva milióny barelov ročne.Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom KĽDR, v poslednej dobe však prežíva v súvislosti s režimom severokórejského vodcu Kim Čong-una čoraz väčšiu frustráciu. Práve postavenie Pekingu ako hlavného obchodného partnera KĽDR je preto pre úspech medzinárodných sankcií kľúčové.