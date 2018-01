Čína ocenila navrhované rozhovory medzi Severnou a Južnou Kóreou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 2. januára (TASR) - Čínainiciatívu Južnej Kórey usporiadať rozhovory na vysokej úrovni so Severnou Kóreou ešte pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Pchjongčchangu. Uviedol to v utorok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.vyhlásil hovorca Keng Šuang.dodal hovorca rezortu čínskej diplomacie.Južná Kórea ponúkla Pchjongjangu možnosť uskutočniť 9. januára rokovanie na vysokej úrovni. S odvolaním sa na juhokórejské médiá o tom v utorok už skôr informovala agentúra DPA.Juhokórejský minister navrhol, aby sa obe strany stretli v dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne, pričom by prediskutovali účasť Severnej Kórey na februárových zimných olympijských hrách v Pchjongčchangu, uviedla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.Táto ponuka prišla deň po tom, ako severokórejský vodca Kim Čong-un vo svojom novoročnom prejave vyjadril pripravenosť na vzájomný dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou, avšak neochvejne trval na jadrových ambíciách svojej krajiny. Taktiež povedal, že zvažuje účasť severokórejskej delegácie na zimných olympijských hrách.Juhokórejský prezident Mun Če-in na Kim Čong-unov prejav reagoval slovami, že zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami priamo súvisí s vyriešením otázky severokórejského jadrového programu, píše agentúra Reuters.