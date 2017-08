Čína odmieta kritiku Trumpa ohľadom Severnej Kórey

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Washington 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa "mýli", keď predpokladá, že Čína môže sama vyriešiť otázku Severnej Kórey (KĽDR). Uviedli to dnes čínske štátne noviny China Daily."Krehká solidarita", ktorá sa črtala vo veci severokórejskej nukleárnej hrozby, "sa už rozpadla", keď sa po najnovšej skúške balistickej strely KĽDR z minulého piatka znova rozbehlo "pripisovanie viny", píše sa v dnešnom úvodníku tohto denníka vychádzajúceho v angličtine.Trump v sobotu na sociálnej sieti napísal, že je "veľmi sklamaný z Číny", keďže sa podľa neho dostatočne neusiluje uplatniť svoj vplyv na Pchjongjang.tvrdí šéf Bieleho domu s výčitkou voči Pekingu, žeČínsky denník, naopak, zdôraznil, žedodal China Daily s konštatovaním, že Trumpova hrozba zvýšenia obchodného tlaku na Čínu ukazuje, že Washington a Peking "sa namiesto zbližovania ešte viac vzďaľujú".Čínske štátne médiá, ktoré sú považované za neoficiálny hlas vlády, už v minulosti publikovali ostrejšie formulované reakcie na Trumpove vyjadrenia, zatiaľ čo čínske ministerstvo zahraničných vecí sa obvykle drží stručných stanovísk, analyzuje agentúra DPA.Na rozdiel od Trumpových víkendových vyhlásení americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson v utorok povedal, že USA nepripisujú Číne vinu za severokórejský problém.Tillerson uviedol, že Spojené štáty od KĽDR chcú, aby sa vzdala programu vývoja jadrových zbraní, a nesnažia sa o zmenu režimu v tejto izolovanej komunistickej krajine ani o vojenský zásah voči nej.vyhlásil Tillerson.USA budú podľa neho jedného dňa ochotné viesť rozhovory so Severnou Kóreou, zatiaľ však budú pokračovať vo vyvíjaní väčšieho tlaku na tamojší režim. Dialóg by totiž nebol osožný, keby si KĽDR mala ponechať nukleárne zbrane.