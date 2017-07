Čína odmietla kritiku v súvislosti so smrťou disidenta Liou Siao-poa

Nositeľ Nobelovej ceny za mier a známy disident Liou Siao-po (vľavo), ktorého sa stará jeho manželka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 14. júla (TASR) - Cudzie štáty by nemali zasahovať do vnútorných záležitostí Číny, uviedol dnes hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí reagujúc na vlnu kritiky, ktorá sa spustila po úmrtí väzneného čínskeho disidenta a laureáta Nobelovej ceny za mier Liou Siao-poa. Ten vo štvrtok zomrel na rakovinu pečene.uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.Podľa neho bol Liou Siao-po odsúdený zločinec a po tom, čo mu bola diagnostikovaná rakovina pečene, čínske zdravotníctvo vynaložilo, aby mu poskytlo adekvátnu liečbu.Primár oddelenia klinickej onkológie nemocnice v meste Šen-jang, kde bol Liou Siao-po hospitalizovaný, vo štvrtok večer na tlačovej konferencii uviedol, že typ zhubného nádoru, ktorým Liou Siao-po trpel,. Liou zomrel približne mesiac po stanovení diagnózy, ktorou bola nevyliečiteľná rakovina pečene.Liou Siao-po bol medzinárodne známy autor a aktivista, ktorý vyzýval na politické reformy a ukončenie vlády jednej strany v Číne. V roku 2009 ho odsúdili na 11 rokov väzenia za podnecovanie protištátnej činnosti. Dopustiť sa ho mal, keď sa zapojil do prípravy textu Charty 08 žiadajúcej rozsiahle politické zmeny v krajine.V decembri 2010 mu nórsky Nobelov výbor udelil Nobelovu cenu za mier za desaťročia boja za ľudské práva v Číne. Peking následne zmrazil diplomatické vzťahy s Nórskom a obnovil ich až vlani v decembri.Do nemocnice v Šen-jangu previezli Lioua z väzenia po tom, ako mu v máji tohto roka diagnostikovali rakovinu pečene v pokročilom štádiu. Jeho príbuzní a priatelia, ako aj vlády iných krajín a rôzne organizácie žiadali neúspešne čínsku vládu, aby mu umožnila liečbu v zahraničí.