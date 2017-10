Čína opätovne potvrdila svoju podporu jadrovej dohode s Iránom

Na fotografii Hassan Rúhaní Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 13. októbra (TASR) - Čína dnes opätovne potvrdila svoju podporu medzinárodnej dohode o jadrovom programe Iránu. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že Peking sa takto vyjadril pred dnešným prejavom najväčšieho kritika tejto dohody, amerického prezidenta Donalda Trumpa.uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing. Iránska jadrová dohoda hrala dôležitú úlohu pri zaisťovaní medzinárodného systému odstránenia jadrového arzenálu a udržiavania mieru a stability na Blízkom východe, konštatovala čínska diplomacia.Šéf Bieleho domu by mal dnes oznámiť, že jadrová dohoda s Iránom už nie je viac súčasťou bezpečnostných záujmov USA. Nepredpokladá sa však, že by oznámil aj odstúpenie USA od tejto dohody uzatvorenej šiestimi svetovými veľmocami s Teheránom v roku 2015. Nemal by tiež ani oznámiť nové sankcie voči Iránu. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov a poradcov vlády to uviedla agentúra AP.Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu vyhlásil, že Trump utrpí ťažkú prehru, ak Spojené štáty odstúpia od jadrovej dohody.