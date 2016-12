Čína plánuje zmierniť obmedzenia na zahraničné investície

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 30. decembra (TASR) - Čínska vláda plánuje zmierniť obmedzenia na zahraničné investície v celom rade sektorov, napríklad bankovníctve, online službách, vo výrobe železničného vybavenia či motocyklov. Ďalšie oblasti ako účtovníctvo, audit, architektonický dizajn a ratingové služby budú investíciám otvorené úplne.Tieto kroky sú súčasťou novej stratégie čínskej vlády, ktorá má vyrovnať podmienky pre zahraničné spoločnosti a podporiť spomaľujúce sa investície. Tie od januára do novembra vzrástli o 3,9 %, čo je však v medziročnom porovnaní pokles. Žiadne ďalšie podrobnosti zatiaľ Peking nezverejnil.Čína plánuje do určitej miery otvoriť aj oblasti, ktoré vláda zvykne považovať za veľmi citlivé, napríklad, online služby, telekomunikácie a vzdelávanie. Rozsah liberalizácie však zatiaľ nie je jasný. Pritom Peking tento rok schválil zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý umožňuje väčšiu kontrolu nad internetom a technológiami. Zároveň sprísnil dohľad nad školami.USA a Európa opakovane poukazujú na to, že Čína bráni prístupu na svoje trhy, čím porušuje svoje záväzky vyplývajúce z dohôd o voľnom obchode. Zahraničné firmy sa zas sťažujú, že čínske úrady sa ich snažia vytlačiť zo sľubných sektorov, napríklad z oblasti technológií.