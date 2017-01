Čína počas novoročných sviatkov opäť zažíva mohutné presuny obyvateľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 13. januára (TASR) - Tisíce ľudí dnes v Číne zaplavili letiská, železničné a autobusové stanice, aby sa vydali na cestu k svojim blízkym a spoločne oslávili Sviatky jari a lunárny Nový rok, ktorý tento rok pripadne na 28. januára.Predpokladá sa, že počas štyridsaťdňového obdobia okolo Nového roka - od dnešného dňa do 21. februára - Čína opäť zažije zvyčajné mohutné presuny obyvateľstva.Začiatok nového lunárneho roku je totiž najvýznamnejší spomedzi tradičných sviatkov v Číne, ako aj v juhovýchodnej Ázii.Očakáva sa, že 1,4 miliardy Číňanov tento rok uskutoční spolu tri miliardy presunov. Na sviatky sa totiž vracajú do svojich domovov desiatky miliónov migrujúcich robotníkov, študentov a ďalších, aby oslávili príchod lunárneho Nového roka so svojimi rodinami.Oslavy sa tradične začínajú prvým dňom prvého lunárneho mesiaca čínskeho kalendára a končia sa 15. dňom, známym ako Sviatok lampiónov. Presný dátum Nového roka môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 21. januárom a 21. februárom podľa gregoriánskeho kalendára.Každý rok symbolizuje jedno z 12 zvierat a piatich elementov, cyklujúcich každý každých 60 rokov. Najbližší rok sa bude niesť v znamení Kohúta.