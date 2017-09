Čína podporuje vojenský zásah Mjanmarska v Jakchainskom štáte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 14. septembra (TASR) - Čína podporuje ofenzívu mjanmarských vládnych síl proti povstalcom z moslimskej menšiny Rohingov. Informovali o tom dnes mjanmarské štátne médiá, ktoré cituje agentúra Reuters.Vojenská operácia v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska prinútila takmer 400.000 Rohingov utiecť do susedného Bangladéša. Operáciu spustila koncom augusta séria povstaleckých útokov na policajné stanice a armádny tábor, pri ktorých zahynulo približne desať ľudí.vyhlásil čínsky veľvyslanec Chung Liang pre denník New Light of Myanmar.Čína zápolí so Spojenými štátmi o vplyv v Mjanmarsku, ktoré sa v roku 2011 začalo vymaňovať spod 50-ročnej vojenskej diktatúry, ako aj diplomatickej a hospodárskej izolácie.Násilie v Jakchainskom štáte a exodus rohinských utečencov sú dosiaľ najvážnejšími problémami pre držiteľku Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij odvtedy, ako sa vlani stala de facto národnou líderkou Mjanmarska. Jej kritici vyzývajú, aby jej bola zmienená cena odobratá, pretože podľa nich zlyhala pri riešení vzniknutej situácie, ktorú predstavitelia OSN označili za "učebnicový príklad etnických čistiek", pripomína Reuters.Generálny tajomník OSN António Guterres a Bezpečnostná rada OSN v stredu vyzvali mjanmarské úrady, aby zastavili násilie v Jakchainskom štáte.uviedol Guterres pre novinárov na tlačovej konferencii v New Yorku.Mjanmarská vláda však tvrdí, že bojuje proti "teroristom". Mnoho rohinských dedín na severe Jakchainského štátu bolo vypálených, úrady ale popreli, že ide o dielo bezpečnostných síl alebo budhistických civilistov. Naopak, vinu za tieto činy Rangún pripisuje rohinským povstalcom.