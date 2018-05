Čína pošle do USA svojho vicepremiéra na rokovania o obchode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 14. mája (TASR) - Čína tento týždeň pošle do USA svojho vicepremiéra na rokovania, ktorých cieľom je zmierniť obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že vicepremiér Liou Che odcestuje v utorok 15. mája na návštevu USA, kde bude do soboty (19.5.) rokovať s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom a jeho tímom.Jeho cesta nasleduje po návšteve amerických predstaviteľov v Pekingu začiatkom tohto mesiaca, kde vyjadrili požiadavku, aby Čína znížila svoj obchodný prebytok s USA o 200 miliárd USD (167,59 miliardy eur) do konca roku 2020.A rivalita v oblasti vyspelých technológií podnietila Washington, aby požadoval od Číny zmenu jej politiky. Peking totiž na čínskom trhu uprednostňuje domáce spoločnosti, keďže považuje takúto politiku za zásadnú pre svoj štátom riadený ekonomický model a životne dôležitú pre budúci hospodársky rast.Predstavitelia oboch krajín sa stretli začiatkom mája v Pekingu, ale ich rokovania sa preskončili bez konkrétneho výsledku. Dohodli sa len na vytvorení mechanizmu pre spoluprácu na obchodných otázkach.Vicepremiér Liou Che je najvyšší ekonomický poradca čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.Obchodné napätie medzi Washingtonom a Pekingom sa minulý mesiac zvýšilo po tom, ako USA 23. marca zaviedli clá na dovoz ocele a hliníka. A pohrozili ďalšími clami na čínske produkty, keďže Peking ako odvetu oznámil vlastné clá na americký dovoz, vrátane sóje, áut a lietadiel.Podľa nemenovaných zdrojov, požiadavka USA, aby Čína voči nim znížila svoj obchodný prebytok do konca roka 2020 v porovnaní s rokom 2018 o 200 miliárd USD, predstavuje vážnu prekážku pre dohodu.(1 EUR = 1,1934 USD)