Čína požiadala WTO, aby bola sprostredovateľom v jej spore s USA

Peking 10. apríla (TASR) - Čína požiadala Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), aby prevzala úlohu sprostredkovateľa v jej spore so Spojenými štátmi v súvislosti s clami na dovoz ocele a hliníka. Peking tvrdí, že tieto clá sú v rozpore s pravidlami WTO.Podľa utorkového vyhlásenia WTO Čína argumentuje, že clo vo výške 25 % na dovoz ocele a 10 % na hliník sú v rozpore so Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a s Dohodou o ochrane (trhov).Čína požiadala WTO o konzultácie v spore so Spojenými štátmi, čo dáva obom stranám šancu vyriešiť ho bez súdu.USA zaviedli tarify minulý mesiac a urobili tak prvý krok v sérii odvetných opatrení, ktoré vyvolali obavy z obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.