Čína sa dohodla s ASEAN-om na kódexe správania v Juhočínskom mori

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 6. augusta (TASR) - Čína by mohla začať rokovať s krajinami juhovýchodnej Ázie o kódexe správania sa v Juhočínskom mori ešte v tomto roku v prípade, že sa do tejto témy zásadným spôsobom nezamieša nijaká vonkajšia strana. Povedal to dnes čínsky minister zahraničných vecí Wang I, ktorého citovala agentúra DPA.Minister ďalej uviedol, že Čína dnes spoločne s ministrami zahraničných desiatich členských štátov združenia ASEAN schválila rámec pre tzv. kódex správania sa v Juhočínskom mori, ktorý bude základom pre ďalšie rokovania.povedal Wang I. Dodal však, že existujú určité "podmienky" na začatie takýchto rokovaní, medzi ktoré patrí aj to, aby do nich nezasahovali krajiny, ktoré nemajú nijaký nárok na spornú oblasť.Hovorca filipínskeho ministerstva zahraničných vecí Robespierre Bolivar uviedol, že ministri zahraničných vecí členských štátov ASEAN-u a Číny sa stretnú ešte na konci augusta, aby pripravili pôdu pre ďalšie rokovania, založené na rámcovom dokumente.povedal Bolivar.Podľa rámcového znenia nebude kódex nástrojom na riešenie územných sporov v Juhočínskom mori. Zaoberá sa naopak otázkami spolupráce zúčastnených krajín pri mierovom riešení sporov a tiež predchádzaní samotných konfliktov.Čína si nárokuje takmer celú oblasť Juhočínskeho mora, pričom argumentuje historickými dôvodmi. To vyvoláva nesúhlas Vietnamu, Filipín, Malajzie, Taiwanu či Bruneja, ktorí v oblasti - zaujímavej z hľadiska moreplavby, rybolovu či predpokladaných zásob ropy a zemného plynu - vznášajú vlastné územné nároky.Členmi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie sú Brunej, Filipíny, Indonézia, Kambodža, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Thajsko, Singapur, Vietnam. Ministri zahraničných vecí týchto krajín dnes na zasadnutí vo filipínskej metropole Manila vydali spoločné komuniké. V ňom vyjadrili obavy zo situácie v Juhočínskom mori, ktorá by podľa nich mohla ohroziť mier a stabilitu v regióne. Žiadali tiež, aby sa zabránilo militarizácii oblasti.