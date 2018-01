Čína si aj v tomto roku stanoví rastový cieľ na 6,5 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 4. januára (TASR) - Čína si pre tento rok stanoví rovnaký rastový cieľ ako vlani, tvrdia interné zdroje. To znamená, že Peking počíta s hospodárskou stabilitou.Vláda očakáva v roku 2018 zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 6,5 %, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na viacero osôb oboznámených so záležitosťou. Rovnaký rastový cieľ si Peking stanovil aj vlani.Podľa zdrojov sa čínski lídri dohodli na tomto cieli pred Vianocami a parlament o ňom bude rokovať v marci. Investori z celého sveta s veľkým záujmom sledujú rastové ciele Pekingu, keďže Čína bola v uplynulých rokoch motorom globálnej ekonomiky. V ťažkých rokoch po finančnej kríze 2008/09 sa vláda rozsiahlymi stimulačnými programami postarala o pokračovanie prudkej expanzie.Druhou stranou mince je to, že čínske štátne firmy a regionálne vlády sa v rokoch po finančnej kríze vysoko zadlžili. Podľa údajov Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) celkový dlh v 2. kvartáli vlaňajška predstavoval 255,9 % HDP. Politici sa preto snažia znížiť riziko vypuknutia akejkoľvek krízy spojenej s vysokým dlhom a zároveň zabezpečiť postupný prechod od riadenej k trhovej ekonomike.povedal pre Reuters jeden zo zdrojov pod podmienkou zachovania anonymity.Experti predpokladajú, že čínska ekonomika vlani prekonala rastový cieľ a že HDP stúpol o 6,8 %. Dôvodom bol exportný boom. V roku 2016 sa HDP zvýšil o 6,7 %, čo bolo najmenej za 26 rokov.