Čína sprísnila pravidlá pre fungovanie súkromných think tankov

Peking 5. mája (TASR) - Čína sprísnila pravidlá pre činnosť súkromných think tankov, teda inštitútov skúmajúcich politické či ekonomické otázky. Nové reštrikcie posilnia úradný dohľad nad činnosťou takýchto inštitúcií, informovala dnes agentúra Reuters.Súkromné think tanky pôsobiace v Číne sa budú musieť oficiálne zaregistrovať a ich činnosť budú preverovať príslušné dozorné orgány. Tie napríklad preskúmajú, či nedostávajú nepovolenú finančnú podporu zo zahraničia.," uvádza sa v oficiálnom náčrte nových pravidiel, ktorý vo štvrtok večer zverejnila čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.Dozorné orgány budú môcť nariadiť aj personálne zmeny vo vedení takýchto organizácií. Činnosť think tankov nového typu by mala podporovať politiku čínskej komunistickej strany a vlády, píše sa v dokumente.Inštitúty, ktoré nezískajú oficiálnu registráciu alebo sa nebudú riadiť pokynmi úradov, stratia oprávnenie nazývať sa think tankmi. Budú tiež zapísané do verejne prístupného zoznamu "inštitúcií.Podľa odhadov Číne v súčasnosti pôsobí od 250 do 450 think tankov. Bezprostredne nebolo jasné, či nové pravidlá vstupujú do platnosti okamžite.V Číne už od vlani platia zákony, ktoré zaviedli povinnú registráciu a sprísnenie kontroly zahraničných i domácich mimovládnych organizácií. Podľa kritikov išlo o kroky zamerané na umŕtvenie občianskej spoločnosti, ktorú čínska komunistická štátostrana vníma ako potenciálnu hrozbu.