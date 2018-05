Čína upustila do antidumpingového vyšetrovania cien ciroku z USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. mája (TASR) - Čína a USA obnovili tento týždeň obchodné rozhovory vo Washingtone. A Čína v piatok uviedla, že upúšťa od antidumpingového a antisubvenčného vyšetrovania cien ciroku, ktorý dováža z USA. Peking najnovšie tvrdí, že to nie je vo verejnom záujme.Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že ukončí antidumpingové vyšetrovanie, pretože by to zvýšilo náklady pre spotrebiteľov.Oznámenie by podľa analytikov mohlo byť znamením, že Peking je ochotný uzavrieť dohodu s Washingtonom počas rozhovorov medzi vysokými predstaviteľmi USA a Číny, ktorých cieľom je odvrátiť obchodnú vojnu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.Čína začala vo februári skúmať ceny ciroku z USA, keď zistila, že ide o veľké objemy exportu a jeho klesajúce ceny poškodzujú čínskych výrobcov. Predbežné antidumpingové sadzby vo výške 178,6 % na cirok, ktorý sa používa predovšetkým na kŕmenie zvierat a výrobu alkoholu, nadobudli účinnosť 18. apríla.V priebehu vyšetrovania ministerstvo dospelo k záveru, že, uvádza sa v ozname na internetovej stránke ministerstva.Ministerstvo dostalo veľa správ o tom, že vyšetrovanie by malo za následok vyššie náklady pre živočíšny priemysel, pričom mnohí domáci chovatelia ošípaných už čelia ťažkostiam pre pokles cien bravčového mäsa.Vyšetrovanie tiež vyvolalo obavy medzi americkými farmármi, že stratia najväčší vývozný trh pre cirok.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhla sadzby až do výšky 150 miliárd USD (127,06 miliardy eur) na čínske výrobky, aby potrestala Peking, ktorý požaduje od amerických spoločností prístup k ich technológiám výmenou za vstup na čínsky trh. Čína reagovala odvetnými clami vo výške 50 miliárd USD na dovoz z USA. Žiadna krajina zatiaľ tieto sadzby nezaviedla.Trump sa stretol vo štvrtok s čínskym vicepremiérom Liou Che, vedúcim čínskej delegácie na rokovaniach vo Washingtone. Liou Che je zároveň najvyšší ekonomický poradca čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a v USA má do soboty (19.5.) rokovať s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom a jeho tímom.Trump však novinárom povedal, že má pochybnosti o možnosti uzavrieť dohodu.(1 EUR = 1,1805 USD)