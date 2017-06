Čína uskutoční na ISS výskum mutácií DNA

Ilustračná snímka. Foto: youtube.com Ilustračná snímka. Foto: youtube.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 5. júna (TASR) - Prvý čínsky vedecký projekt na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) sa začne v utorok 6. júna, keď na základni zakotví americká transportná vesmírna loď Dragon. Oznámili to dnes čínske štátne médiá.Ide o spoločný projekt Pekinského inštitútu technológií a americkej firmy NanoRacks, ktorý bude skúmať genetické mutácie vo vesmíre, uviedla čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.Čínski vedci zistili, že vesmírne prostredie môže spôsobiť mutácie DNA a biomolekulárne zmeny počas experimentu, ktorý uskutočnili v kozmickej lodi Šen-čou 8. Do vesmíru sa vydala v roku 2011.Čína má v pláne postaviť do roku 2022 vlastnú kozmickú stanicu.Ak by bola ISS vyradená zo služby v roku 2024, ako je plánované, Čína by sa mohla stať jedinou krajinou s funkčnou kozmickou stanicou.Čínsky program výskumu vesmíru zahŕňa aj plánovanú misiu na Mars v roku 2020 a pristátie posádky na Mesiaci do roku 2024, pripomenula tlačová agentúra DPA.