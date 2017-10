Čína v tomto roku bez problémov splní rastový cieľ na úrovni 6,5 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 10. októbra (TASR) - Čína nebude mať problém splniť v tomto roku svoj cieľ týkajúci sa rastu ekonomiky a môže ho dokonca prekonať, uviedol šéf čínskeho štatistického úradu Ning Ťi-če a potvrdil očakávania trhov. Opatrenia prijaté vládou na pribrzdenie prehrievajúceho sa realitného trhu sú podľa neho účinné a zostanú v platnosti.Peking počíta v tomto roku so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) približne o 6,5 %. Analytici tiež predpokladajú, že rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky bude na tejto úrovni alebo ju prekoná, keďže v 1. polroku expandovala prekvapivo o 6,9 % vďaka vládnym výdavkom na infraštruktúru a realitnému boomu.Ak bude tempo rastu vyššie než vlaňajších 6,7 %, ktoré bolo najnižšie za 26 rokov, bolo by to prvé zrýchlenie expanzie čínskej ekonomiky za 7 rokov.Obavy z tvrdého pristátia sa zmenšili a čínska vláda ochotnejšie rieši problémy spojené s rastúcim dlhom a presadzuje štrukturálne reformy. Rast čínskej ekonomiky sa síce môže v najbližších mesiacoch spomaliť pre zvýšenie úrokových sadzieb a opatrenia na ochladenie realitného boomu, ale väčšina analytikov si myslí, že prípadné spomalenie bude len mierne.Svetová banka (SB) minulý týždeň zvýšila svoju predpoveď rastu čínskej ekonomiky v tomto roku na 6,7 % zo 6,5 %. Na budúci rok počíta s ochladením expanzie na 6,4 % a v roku 2018 na 6,3 %.