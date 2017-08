Čína varuje USA pred obchodnou vojnou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 14. augusta (TASR) - Čína dnes varovala USA, že vnikto nevyhrá. Je to reakcia na víkendovú správu, podľa ktorej americký prezident Donald Trump pripravuje vyšetrovanie prístupu Číny k duševnému vlastníctvu.Prezident Trump by mal dnes podpísať memorandum, ktorým nariadi splnomocnencovi USA pre obchod Robertovi Lighthizerovi, aby zistil, či čínske zákony, politika a praktiky ázijskej krajiny diskriminujú alebo poškodzujú amerických inovátorov a technologické spoločnosti. Vyšetrovanie by mohlo viesť k sankciám voči Pekingu.Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua čchun-jing na otázku o krokoch USA uviedla len toľko, že každý člen Svetovej obchodnej organizácie (WTO) musí rešpektovať jej pravidlá. Dodala, že prípadná obchodná vojna nemá žiadnu budúcnosť. Nikto v nej nezvíťazí, ale všetci utrpia straty.Americkí predstavitelia, ktorí nechceli byť menovaní, v sobotu (12.8.) obvinili Čínu z. To už dlhodobo znepokojuje západné firmy, ktoré sa snažia získať podiel na obrovskom čínskom trhu.Nadchádzajúce vyšetrovanie ešte vystupňuje už aj tak veľké napätie medzi Washingtonom a Pekingom. Trump totiž obvinil Čínu, že sa nesnažila udržať na uzde jadrové ambície svojho spojenca - Severnej Kórey. Američania však zároveň uviedli, že problémy so Severnou Kóreou a vyšetrovanie obchodných praktík Číny spolu nesúvisia.Čína dnes oznámila, že v utorok 15. augusta zakáže dovoz železa, železnej rudy a morských plodov zo Severnej Kórey v súlade novými sankciami, ktoré OSN schválila začiatkom mesiaca.dodala hovorkyňa.