Čína vypustila prvú komerčnú raketu do vesmíru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 9. januára (TASR) - Čínska raketa dnes úspešne vyniesla do vesmíru tri satelity. Ide o prvú čínsku komerčnú vesmírnu misiu.Raketu Kchuaj-čou-1A (KZ-1A) so satelitmi vystrelili z kozmodrómu Ťiou-čchüan na okraji púšte Gobi v provincii Kan-su na severe krajiny dnes o 12.11 h (05.11 SEČ). Misiu financuje čínska organizácie CASIC, ktorá je hlavným dodávateľom pre projekty čínskeho vesmírneho programu.Agentúra DPA napísala, že úspechy vesmírneho programu sú pre čínsku vládnucu stranu dôležité na získavanie podpory obyvateľstva a medzinárodnej prestíže. Americký Kongres odhlasoval v roku 2011 zákaz prístupu čínskych astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), a to pre bezpečnostné obavy.V rámci svojho vesmírneho programu Čína plánuje vypustiť základný modul vlastnej vesmírnej stanice v roku 2018; celú vesmírnu stanicu by mali dobudovať do roku 2022.