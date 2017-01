Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 3. januára (TASR) - Čína vyslala prvý nákladný vlak do Londýna. Je súčasť plánov prezidenta Si Ťin-pchinga na posilnenie obchodných vzťahov s Európu. Informovala o tom agentúra Sinchua s odvolaním sa na vyhlásenie čínskych štátnych železníc.Vlak s čínskym tovarom, ako sú odevy, tašky, kufre a ďalšie produkty, vyrazil z mesta I-wu, v provincii Če-ťiang, na cestu dlhú vyše 12.000 kilometrov, ktorá potrvá 18 dní. Jeho trasa vedie cez Kazachstan, Rusko, Bielorusko, Poľsko, Nemecko, Belgicko a Francúzsko až do Británie.Londýn je v poradí už 15. európskym mestom, ktoré čínske železnice pridali na zoznam cieľových staníc pre nákladnú dopravu. Druhá najväčšia svetová ekonomika sa takýmto spôsobom snaží posilniť komerčné väzby nielen s Áziou, ale aj s Európu, Blízkym východom a Afrikou po tom, ako prezident Si Ťin-pching v roku 2013 predstavil plán na vytvorenie novodobej Hodvábnej cesty.Čína v rámci tohto plánu vložila približne 40 miliárd USD (38,22 miliardy eur) do fondu na financovanie železničnej a cestnej infraštruktúry. Peking odhaduje, že obchodná výmena s krajinami pozdĺž novej Hodvábnej cesty môže v priebehu jednej dekády dosiahnuť 2,5 bilióna USD ročne.