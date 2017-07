Čína vyslala vojakov na svoju prvú základňu v zámorí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 11. júla (TASR) - Čína vyslala dnes vojakov do Džibutska, kde vybudovala prvú zámorskú základňu v rámci výrazného rozširovania úlohy svojich ozbrojených síl.Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke čínskeho ministerstva obrany bolo vyslanie príslušníkov armády do tzv. Afrického rohu sprevádzané obradom v prístave Čan-ťiang na juhu Číny, ktorý viedol veliteľ námorných síl viceadmirál Šen Ťin-lung. Rezort uviedol, že vojaci sa budú presúvať loďou, ich počet ani príslušnosť k jednotkám však nezverejnil.Na zverejnených záberoch vidieť dôstojníkov a vojakov námornej pechoty v uniformách na podporných lodiach Ťin-kang-šan a Tung-chaj-tao.Peking podľa vlastných údajov zriaďuje v Džibutsku logistické centrum, ktoré bude podporovať protipirátske, mierové a humanitárne misie v Afrike a západnej Ázii. Malo by tiež uľahčiť vojenskú spoluprácu a medzinárodné cvičenia v období, keď sa zložky čínskej Ľudovej oslobodzovacej armády snažia rozšíriť svoj dosah v súlade s rastúcim ekonomickým a politickým vplyvom Číny vo svete.V Džibutsku, ktoré má strategickú polohu, sa nachádza stredisko amerických síl pre operácie v Afrike. Vojenskú prítomnosť si v tejto krajine udržiavajú aj Francúzsko, Británia či Japonsko.