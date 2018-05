Čína vyzvala Severnú Kóreu, aby uskutočnila plánovaný summit s Trumpom

Na archívnej snímke Donald Trump a Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 16. mája (TASR) - Čína v stredu vyzvala svojho spojenca Severnú Kóreu, aby uskutočnila plánovaný summit so Spojenými štátmi. Peking sa tak vyjadril po tom, ako Pchjongjang pohrozil zrušením stretnutia severokórejského lídra Kim Čong-una s prezidentom USA Donaldom Trumpom.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang uviedol, že obe strany by mali zaistiť, aby summit prebehol podľa plánov a priniesol reálne výsledky.Kim Čong-un by sa mal s Trumpom stretnúť 12. júna v Singapure, ale predstaviteľ Severnej Kórey v stredu vyhlásil, že jeho krajina nemá záujem o summit so Spojenými štátmi, ak budú stáť napožiadavkách, aby sa Pchjongjang vzdal jadrových zbraní.Severná Kórea tiež v utorok zrušila rozhovory s Južnou Kóreou na protest voči jej prebiehajúcemu vojenskému cvičeniu so Spojenými štátmi.Podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí je stretnutie Kima s Trumpom rozhodujúce pre zníženie napätia na Kórejskom polostrove a udržanie regionálneho mieru a stability.