Čína zavedie kvótu na predaj elektroáut už v nasledujúcom roku

Berlín/Peking 14. augusta (TASR) - Čína plánuje zaviesť pevné kvóty na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne.Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa zákon zatiaľ vzťahovať nebude.Podľa návrhu zákona by mali čínske automobilky dosiahnuť na svojom celkovom ročnom predaji 8-% podiel áut s čisto elektrickým pohonom.Volkswagen predáva v Číne zo svojej produkcie 41 % vozidiel. S elektrickým pohonom ich je však stále iba pár.Kancelárka Merkelová sa na prvom podujatí pred septembrovými parlamentnými voľbami v nedeľu (13.8.) v Düsseldorfe vyslovila proti povinným kvótam na predaj elektroáut v Nemecku i v Európe. Kvóty presadzuje vo svojom päťbodovom pláne kancelárkin konkurent, sociálny demokrat Martin Schulz.Koncom augusta by malo čínske ministerstvo priemyslu zverejniť konečný návrh zákona o povinných kvótach elektroáut.Z neoficiálnych informácií vyplýva, že sa 8-% limit v nasledujúcom roku zachová. V roku 2019 by mal ich podiel vzrásť na 10 % a v nasledujúcom na 12 %.Experti, ktorí poznajú situáciu v čínskych automobilkách, tvrdia, že tie limity na rok 2018 bez problémov splnia.