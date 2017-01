Čína zrejme podnikne odvetné kroky, ak Trump obmedzí vzájomný obchod

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 18. januára (TASR) - Vláda v Číne pravdepodobne podnikne odvetné kroky, ak nová americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa obmedzí obchodnú výmenu alebo investície medzi oboma krajinami. Upozornila na to dnes Americká obchodná komora v Číne.vyhlásil Lester Ross, člen predstavenstva komory.Čína už iniciovala niektoré opatrenia. Napríklad, zaviedla nezvyčajne vysoké antidumpingové poplatky na dovoz amerických agrochemikálií, povedal Ross novinárom.Čínske úrady by podľa neho mohli v budúcnosti začať nové antidumpingové vyšetrovania, čo by malo negatívny vplyv na dovoz produktov z USA do Číny.Komora chce preto odkázať Washingtonu, aby bol väčším realistom. Nový prezident Trump totiž v predvolebnej kampani vyhlasoval, že zvýši clo na dovoz čínskych produktov a obvinil Čínu, že manipuluje so svojou menou.USA a Čína spolu čulo obchodujú. Objem ich obchodnej výmeny patrí medzi najväčšie a najkomplexnejšie v rámci celého sveta. Ale americké firmy sa sťažujú, že im Peking blokuje prístup k sľubne sa rozvíjajúcim technológiám a priemyselným odvetviam.