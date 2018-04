Čína zruší všetky reštrikcie pre zahraničné vlastníctvo automobiliek

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Peking 17. apríla (TASR) - Čína plánuje odstrániť v najbližších piatich rokoch všetky reštrikcie, ktoré bránia zahraničnému vlastníctvu v automobilovom priemysle, ako to požadovali jej obchodní partneri vrátane USA. Uviedol to v utorok čínsky výbor pre centrálne plánovanie.Vláda v Pekingu sľúbila, že zruší obmedzenia týkajúce sa zahraničného vlastníctva výrobcov elektrických vozidiel do konca tohto roka, v prípade výroby komerčných, nákladných automobilov do roku 2020 a pre všetkých výrobcov osobných vozidiel do roku 2022.oznámil výbor.A tento rok budú zrušené aj obmedzenia pre zahraničné vlastníctvo v lodnom priemysle a pri niektorých aspektoch výroby lietadiel, dodal výbor.