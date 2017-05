Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre svoje rýchlovlaky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. mája (TASR) - Číňania plánujú s českými firmami niekoľko dohôd v oblasti železničnej dopravy. O spoločnom podniku rokuje napríklad najväčší čínsky výrobca vlakov CRRC, a to s českou firmou Bonatrans, ktorá vyrába kolesá a dvojkolesia pre rýchlovlaky.Generálny riaditeľ Bonatransu Jakub Weimann potvrdil, že obidve firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti však komentovať nechcel. Kolesá by sa mohli vyrábať v Česku alebo v Číne, to sa ešte nerozhodlo. Zástupcovia Bonatransu boli členmi delegácie podnikateľov, ktorá letela do Číny s prezidentom Milošom Zemanom.Bonatrans, ktorý v roku 2013 kúpil nemeckého výrobcu kolies GHH, ovláda dcéra Karla Komárka Jitka Cechlová Komárková. Kolesá vyrába napríklad v Indii a firma ich produkuje aj pre rýchlovlaky jazdiace rýchlosťou 450 kilometrov za hodinu. Čína pritom patrí v oblasti rýchlovlakov do svetovej špičky.Pre čínskych výrobcov je český železničný priemysel cestou, ako sa dostať na európsky trh. CRRC, ktorá je najväčším výrobcom koľajových vozidiel na svete, už otvorila veľké zastúpenie vo Viedni a dodala vlaky napríklad do Macedónska. Stále však čaká na väčší prienik na trhy Európskej únie.